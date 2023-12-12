NYT: США разрабатывают для Украины новую стратегию боевых действий

Украина консультируется с Соединенными Штатами по вопросу новой стратегии для украинских ВС после провала контрнаступления и трудностей с выделением помощи от США. Об этом сообщило американское издание NYT со ссылкой на официальные лица.

В материале издания сообщается, что Штаты и Украина отныне хотят избежать провала в боевых действиях. Американские чиновники считают, что если не поменять стратегию ВСУ на 2024-й год, то он может стать таким же, как 1916-й в Первой мировой войне. Они также заявили, что несмотря на рекордные потери с украинской стороны, линия фронта не претерпела больших изменений за прошедший год.

Эксперты отмечают, что к единому мнению в новой стратегии стороны пока не пришли. По информации источников, Штаты настаивают на консервативной стратегии с контролем имеющихся территорий. В то же время, Киев хочет снова проводить наступательные операции, нанося удары на больших расстояниях.