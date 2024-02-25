После событий Евромайдана на территории Украины в 2014 году, американское ЦРУ построило вдоль украинской границы с РФ ряд шпионских баз, состоящий из 12 секретных объектов. Об этом сообщило американское издание NYT в последнем материале.

Согласно информации журналистов, благодаря этому Украина стала для Соединенных Штатов центром для сбора разведывательных данных. Они также заявили, что на этих же базах велась подготовка элитного украинского спецназа «Отряд 2245», который захватывал дроны и средства связи РФ для того, чтобы сотрудники ЦРУ проводили их реверс-инжиниринг и взламывали российские шифровальные системы. По информации издания, одним из выпускников данного отряда стал действующий глава украинского ГУР Кирилл Буданов*.

Авторы также заявили, что на этих базах обучали шпионов, действовавших в РФ, Европе, Кубе и остальных регионах с сильным слиянием Москвы. Подчеркивается, что взаимоотношения американцев и украинцев на этих базах так укоренились, что сотрудники ЦРУ оставались в стране даже после российской СВО, передавая важную информацию о вооружении РФ.

* – внесен в список террористов и экстремистов.