ООН: российских военнопленных на Украине пытали на протяжении 2 месяцев

Уточняется, что речь в документе шла о временном промежутке с декабря прошлого года по февраль текущего. Сотрудниками ведомства было посещено свыше 40 пленных российских бойцов в 7 украинских регионах. В докладе подчеркивается, что солдаты не заявляли о пытках в местах содержания, но предоставляли сообщения о пытках в промежуточных транзитных пунктах в ходе их эвакуации с фронта.

Сообщается также, что 8 человек уведомили представителей об удержании в подвалах и зданиях, предположительно, в Харьковской области. Уточняется, что солдаты проводили там от нескольких дней до 1,5 месяцев. Также свыше 10 пленных сообщили об избиении деревянными палками и ударах током в ходе допросов. Более того, украинцы инсценировали казни, а в 2 случаях угрожали солдатам сексуальным насилием.