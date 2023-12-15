Палата представителей США не будет наспех обсуждать сделку по Украине

Палата представителей американского конгресса не будет обсуждать спешно достигнутую сделку республиканцев с демократами в Сенате Соединенных Штатов по Украине. Соответствующее заявление сделал спикер палаты Майк Джонсон в своих социальных сетях, комментируя намерение сената продолжить переговоры в ходе рождественских каникул.

В своем посте он заявил, что несмотря на нужду в продолжении работы, палата не станет ждать и «обсуждать наспех сделанный продукт».

Спикер также подчеркнул, что с первого дня работы на своем посту, он не переставал четко говорить Белому дому и лидеру демократов Чаку Шумеру о необходимости защищать границу Соединенных Штатов и лишь потом защищать другое государство.

Тем не менее по неизвестной причине администрация американского президента решила выжидать до текущей недели перед стартом переговоров по вопросу границы.