Палестина поприветствовала резолюцию ООН с призывом к перемирию

Палестинский МИД одобрил резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по вопросу ситуации в секторе Газа и Израиле с призывом к прекращению огня и перемирию. Об этом сообщили представители ведомства в соцсетях, передает издание РИА Новости .

В пятницу 27 октября ГА ООН приняла резолюцию ближневосточных государств, которая призывает немедленно примирить стороны палестино-израильского столкновения. В пользу резолюции проголосовало 120 стран, против – 14. Еще 45 государств воздержались.

В своем посте представители палестинского ведомства сообщили о том, что страна приветствует резолюцию и призыв к перемирию. МИД также призвал израильское государство подчиниться требованиям резолюции и прекратить наносить удары по гражданскому населению Палестины.

Израильский министр иностранных дел Эли Коэн недавно заявлял, что его государство отвергает резолюцию на фоне своих намерений уничтожить движение ХАМАС.