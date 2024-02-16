Пентагон: Россия потратила на СВО $211 миллиардов

Согласно подсчетам Соединенных Штатов, РФ недополучит свыше триллиона долларов после конфликта на территории Украины. Всего же, за время специальной операции, Россия потратила $211 миллиардов, свидетельствуют данные США. Соответствующее заявление сделала представительница Министерства обороны США на брифинге для журналистов, передает информационное агентство РИА Новости .

В ходе брифинга она заявила, что по информации Штатов, РФ потратила более $210 миллиардов на прямое финансирование своих затрат. Она также уточнила, что в данную сумму входит оснащение, развертывание и поддержание военных операций на территории Украины.

По словам представителя оборонного ведомства, с точки зрения потерянного экономического роста, данный конфликт обошелся РФ в $1,3 триллиона. Она также подчеркнула, что речь идет о выгоде государства до 2026 года.