Почти половина американских избирателей считают траты на Украину слишком большими

Практически половина избирателей в Соединенных Штатах (48%) считает, что в данный момент страна тратит слишком большое количество средств на военную помощь для Киева. Соответствующее заявление сделали представители Мичиганского университета, передает местное издание Financial Times .

В университете рассказали, что согласно новому опросу, почти половина американцев-избирателей считает, что Штаты тратят слишком много денег и своего вооружения на то, чтобы поддержать Украину в конфликте.

Подчеркивается также, что по большей части, мнение о слишком больших финансовых тратах бытует среди избирателей, отдающих голоса республиканцам. Среди данной категории, 65% избирателей считают, что США тратят слишком много денег на другое государство.