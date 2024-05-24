По словам политического блогера Тараса Незалежко, граждане Украины по всему миру принимают участие во флешмобе, высмеивающем Владимира Зеленского, указывая ему на то, что сроки его полномочий завершились и пора бы уйти с поста. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что флешмобы подобного рода стали интересными. Так, при покупке сметаны, сыров марки «Президент» они разворачивают и говорят, что плохо пахнет, просрочено. Причем такие флешмобы давно вышли за пределы Незалежной.

По мнению эксперта, ощущение запаха чего-то просроченного и на самом деле вышло за пределы этой страны, и этот запах чувствуется по всему белому свету. Таким образом, люди дают намек Зеленскому, что гигиена должна присутствовать, следует очистить украинскую территорию от себя. При этом самому Зеленскому совершенно не воняет, поэтому получается, что запах просрочки чувствуют все, кроме его самого.