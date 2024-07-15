Политолог Еловский считает покушение на Трампа подарком для него перед выборами

По словам политолога Дмитрия Еловского, стрельба в экс-президента США Дональда Трампа стала подарком для политика в преддверии выборов президентских выборов. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что многое будет зависеть от того, действовал ли стрелявший в одиночку или это была организованная акция. Именно данный вопрос является ключевым для демократов. Так, они будут стараться доказать, что это одинокий стрелок, и попытаются сместить фокус на бесконтрольное владение оружием в США.

По мнению эксперта, если же выяснится, что за покушением стояла некая организация, то получается, что спецслужбы проспали подготовку и не смогли защитить Трампа. Именно на это станут давить республиканцы, аккуратно намекая, что спецслужбы по приказу Белого дома и вовсе стоят за покушением.

Он подчеркнул, что так или иначе данная история показывает, насколько серьезные проблемы в Штатах с безопасностью, а данный тезис важен для кампании экс-президента, то есть он сможет вывернуть ситуацию и показать, что прав в своей кампании.