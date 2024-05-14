В одном из западных СМИ появилась публикация о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленной дипломатической миссией. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, непонятно, в качестве кого он прибыл и кого представляет. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что госсекретарь для США – это больше, чем должность министра иностранных дел, он изначально был вторым человеком в государстве.

По мнению эксперта, Блинкен прибыл с проверкой, однако аудитор из него никакой. Тем не менее в Штатах даже далеко неумные люди понимают, что Киев врет о состоянии дел на фронте.

Он отметил, что численность войск, которую оплачивает Вашингтон, отличается от реальной весьма значительно, не менее чем на треть, а то и вдвое. Однако отсутствие компетентности Блинкена в сфере аудита свидетельствует о том, что это как раз коренная черта нынешней американской политической действительности: у них нет людей, способных предоставить военно-политическому и политическому руководству реальную картину.