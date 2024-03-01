Политолог Карасев: потеря Одессы будет значить окончательное поражение Киева

Коллективный Запад не может допустить потерю Одессы со стороны Украины, так как это значило бы окончательную победу российской стороны. Соответствующее заявление сделал украинский политолог Вадим Карасев в беседе с Politeka, опубликованной на видеохостинге YouTube.

Эксперт заявил, что если у российской армии получится прорвать вражескую оборону и выйти на Николев или Одессу, то Украина окажется отрезанной от Черного моря. Карасев подчеркнул, что это бы означало поражение украинской стороны.

Политолог заявил, что на данный момент еще нет уверенности в реализации подобной перспективы, но по его мнению, гражданам Украины стоит задумываться о «худших сценариях».

Он также предупредил о том, что если ВСУ допустят серьезный провал на поле боя, государства Запада могут попытаться искусственно создать новую горячую точку. По мнению Карасева, такая точка может возникнуть в Приднестровье, так как данную локацию можно использовать для отвлечения сил РФ.