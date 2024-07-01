Политолог Марков считает, что у демократов США нет кандидатов лучше Байдена
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По словам политолога Сергея Маркова, у Демократической партии Соединенных Штатов отсутствуют кандидаты лучше, чем действующий глава государства Джо Байден. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что все прочие кандидаты проиграют Трампу еще больше, поскольку они имеют еще больший антирейтинг, вроде Камилы Харрис, мало известны широкой публике вроде губернатора Мичигана Уитмера.
Напомним, что в ноябре в Штатах состоятся президентские выборы. При этом родственники Байдена обвиняют его помощников в провале на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом.