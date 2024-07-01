Политолог Марков считает, что у демократов США нет кандидатов лучше Байдена

По словам политолога Сергея Маркова, у Демократической партии Соединенных Штатов отсутствуют кандидаты лучше, чем действующий глава государства Джо Байден. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что все прочие кандидаты проиграют Трампу еще больше, поскольку они имеют еще больший антирейтинг, вроде Камилы Харрис, мало известны широкой публике вроде губернатора Мичигана Уитмера.

Напомним, что в ноябре в Штатах состоятся президентские выборы. При этом родственники Байдена обвиняют его помощников в провале на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом.