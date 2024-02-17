Посол: Эквадор отменяет свое решение о поставке российской техники в США

Эквадор отменил свое решение о поставке техники РФ в Соединенные Штаты. Соответствующее заявление сделал посол России Владимир Спринчан после встречи с эквадорским президентом Даниэлем Нобоа, передает информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что накануне у представителя дипломатической миссии и президента латиноамериканского государства произошла встреча, где стороны обсудили взаимоотношения, сделав акцент на ряд осложнений, появившихся между сторонами в последнее время.

Посол сообщил, что Нобоа подтвердил тот факт, что с нейтральным статус его страны и членством в ООН, Кито не может позволить втягивать себя в конфликт. По словам Нобоа, позиция государства заключается в том, чтобы не направлять вооружение в горячие зоны и способствовать разрешению конфликтов при помощи дипломатии.

На вопрос, значит ли это, что Эквадор не передаст технику РФ Штатам, посол дал утвердительный ответ.