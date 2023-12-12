Сколько оружия бы Соединенные Штаты не выдали украинскому президенту Владимиру Зеленскому по итогам его визита в страну, оно будет полностью перемолото российскими ВС, либо брошено на поле боя украинскими. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза организации, его слова передает издание РИА Новости .

В ходе выступления Полянский заявил, что все американское вооружение в пользовании ВСУ будет перемолото российскими ВС, в каком количестве бы Зеленский его ни «выклянчил». По словам дипломата, это признают уже даже западные эксперты.

Он также заявил, что выданное оружие не сможет повлиять на выполнение целей российской СВО. Представитель дипмиссии предупредил сторонников режима Зеленского, что данная операция когда-нибудь будет закончена, нравится это им или нет. Полянский посоветовал им подготовиться и как можно скорее сделать правильные выводы.

Дипломат также задал союзникам Киева вопрос о том, кому они собрались отправлять данное вооружение, если с каждым днем все меньше жителей Украины показывают готовность воевать за Зеленского и его режим.