Представитель Крыма назвал клоунадой все заявления украинского главкома о захвате полуострова

По мнению Юрия Гемпеля, руководителя комитета по международным отношениям крымского парламента, нельзя всерьез относиться к публичным заявлениям Валерия Залужного.

Ранее Залужный в интервью зарубежным СМИ пообещал, что как только у украинской армии появятся необходимые средства, она обязательно захватит Крым, и никто не сможет остановить ее. Гемпель с большой иронией отнесся к такому обещанию.

«Они уже несколько раз брали Крым. Каждый раз это все помпезно преподносилось, но как говорится, хотеть невредно», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Затем парламентарий добавил, что подобную клоунаду невозможно принимать всерьез. Тем более, что при угрозе Крыму все его жители встанут на защиту как своей земли, так и ее принадлежности к России.