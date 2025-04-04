Представитель Путина пообщался с сенаторами США по просьбе Трампа

Кирилл Дмитриев, специальный представитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, встретился в США с несколькими сенаторами от Республиканской партии. Он сделал это по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Трамп попросил Дмитриева встретиться с сенаторами-республиканцами и изложить им российскую точку зрения на конфликт на Украине. В число тех сенаторов, которые приехали на встречу, были Линдси Грэм* от штата Южная Каролина и Маркуэйн Маллин от Оклахомы.

«Группа обсудила условия прекращения войны на Украине и требования Путина о прекращении огня», — указали журналисты.

Ранее западная пресса заявила, что в Соединенных Штатах напряженно ждут, когда спецпредставитель Дмитриев предоставит доклад Путину. Америка ожидает, какие именно дальнейшие действия предпримет Россия для завершения украинского конфликта.

* В РФ внесен в список террористов и экстремистов.