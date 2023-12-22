Преподавательница из Миннесоты: «Наша цель – демонтировать весь этот лагерь переселенцев под названием США»

«Соединенные Штаты – это империя-хищник, равной какой не знала история. И мы хотим изгнать ее отовсюду. В том числе из Палестины. Наша цель – демонтировать весь этот лагерь переселенцев под названием Соединенные Штаты», – заявила борец за права коренных народов.