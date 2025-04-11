Президент Азербайджана Алиев обвинил Россию в «оккупации» территорий Украины

В минувший четверг, 10 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев неожиданно выступил с рядом враждебных высказываний в адрес России. В ходе форума «К новому миропорядку», отвечая на вопрос британского эксперта, известного своей русофобией, он подчеркнул, что в вопросе украинского конфликта официальный Баку всецело остается на стороне Киева.

Помимо этого, Алиев по какой-то причине не упустил возможности обвинить Россию в якобы оккупации некоторых территорий Украины. Эти высказывания были сделаны в контексте невозможности, по его мнению, быстрого урегулирования конфликта на Украине.

«Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказал Алиев, трансляцию выступления вело азербайджанское ТВ.

В развитие этой темы президент Азербайджана отметил, что не считает возможным скорое прекращение боевых действий в зоне проводимой Россией СВО.

«Россия объявила оккупированные территории своими. Как они могут от них отказаться? Украина и мир, включая Азербайджан, считают эти территории частью Украины. Как может Украина сказать, что они ей не принадлежат?» — задался вопросом Алиев.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине еще на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.