Президент США выругался во время мемориальной службы в соборе
Фото: [AP/TASS]
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выругался в ходе публичного выступления в кафедральном соборе американской столицы. Видеоматериал с речью и ругательствами американского президента опубликовало информационное агентство РИА Новости в своих социальных сетях.
Сообщается, что мероприятие было посвящено памяти первой в истории женщине, состоявшей в составе Верховного суда Соединенных Штатов – Сандре О’Коннор. Выступая с речью о ней, Байден рассказал о заслугах женщины и о том, как она показала миру, что женщины могут быть наравне с мужчинами, а в некоторых случаях, даже лучше. Закончить свое выступление глава американского государства выразительным «черт побери», произнеся которое, он поспешил сразу же принести извинения за ругательства.