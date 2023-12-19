Президент США выругался во время мемориальной службы в соборе

Сообщается, что мероприятие было посвящено памяти первой в истории женщине, состоявшей в составе Верховного суда Соединенных Штатов – Сандре О’Коннор. Выступая с речью о ней, Байден рассказал о заслугах женщины и о том, как она показала миру, что женщины могут быть наравне с мужчинами, а в некоторых случаях, даже лучше. Закончить свое выступление глава американского государства выразительным «черт побери», произнеся которое, он поспешил сразу же принести извинения за ругательства.