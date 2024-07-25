Публицист Холмогоров считает, что с лидерством Харрис в предвыборной гонке нахимичили

По словам публициста Егора Холмогорова, предвыборная гонка в Штатах порождает множество шуток, после отказа президента Джо Байдена баллотироваться на второй срок и его замены на вице-президента Камалу Харрис, которой сразу приписали лидерство в гонке, ситуация выглядит анекдотом. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Белый дом за десять дней доказал, что Бог существует: сначала Трамп поворачивается удачно, что становится вместо трупа супергероем, потом заявлявший ранее Байден о том, что только «Господь Всемогущий заставит его выйти из гонки», отказывается принимать участие в выборах. В действительности речь идет о внутреннем перевороте, то есть часть демократов решила, что нет необходимости в управлении частью людей зомби.

По мнению эксперта, партия демократов старается накрутить лидерство Камалы Харрис в предвыборной гонке, поскольку все опросы, о которых они говорят, на самом деле – единственный опрос агентства Reuters, где Харрис якобы опережает Трампа.