Путин и Трамп созвонились по телефону

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп общаются по телефону, и этот процесс длится уже дольше часа. Об этом сообщил в соцсети Х Дэн Скавино, помощник главы Белого дома и заместитель главы его аппарата.

Созвон двух президентов произошел в 17:00 по московскому времени. Их общение длится уже больше часа.

«Звонок проходит хорошо и все еще продолжается», — указал Скавино.

За 10 минут до начала общения с Трампом Путин прекратил свое участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Во время своего выступления на съезде Путин сделал ряд резких замечаний по поводу Запада. Он заявил, что ему совершенно неясно, почему страны «Большой семерки» называются именно так, поскольку не оправдывают такого громкого наименования.