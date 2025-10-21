Путин изменил ход переговоров: Зеленский остался без ракет

Президент России Владимир Путин смог повлиять на ситуацию с поставками Украине американских ракет Tomahawk, заявил в эфире телеканала Sky News британский военный аналитик Майкл Кларк. Об этом передает Газета.ру .

По его словам, глава российского государства опередил Владимира Зеленского дипломатическим ходом, проведя разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Кларк отметил, что визит Зеленского в Вашингтон был направлен на обсуждение возможной передачи Киеву дальнобойных ракет. Однако по утверждению эксперта, Путин сумел изменить ход переговоров, заранее выйдя на прямой контакт с Трампом. После этого вопрос поставок был отложен до личной встречи лидеров России и США, дата которой пока не определена.

Аналитик подчеркнул, что у Путина и Трампа за последние годы состоялось более 20 контактов в разных форматах — личных, телефонных и онлайн. При этом, по мнению Кларка, в каждом случае российскому президенту удавалось сохранить инициативу и направить диалог в нужное русло.

