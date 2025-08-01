Путин пообещал наградить врачей, проводивших операцию во время землетрясения на Камчатке

Президент России Владимир Путин заявил, что врачи, которых во время проведения операции застало землетрясение на Камчатке, достойны государственных наград. Об этом российских лидер сообщил во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко на острове Валаам, передает ТАСС.

Напомним, что 30 июля на Камчатке днем произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Толчки застали медиков-онкологов прямо на рабочем месте — врачи проводили операцию пациенту в больнице Петропавловск-Камчатского в то время, когда вокруг все тряслось и качалось.

«Можно выполнять свой долг по-разному. Эти врачи выполняли его достойно и героически. Конечно, они заслуживают государственных наград», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что в России много специалистов, которые выполняют свою работу достойно, и государство всегда старается дать оценку таким людям.

Ранее издание URA.RU раскрыло подробности операции, которую медики из Петропавловск-Камчатского проводили прямо во время землетрясения.