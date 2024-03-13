Путин: Россия готова к ядерной войне

С военной и технической точки зрения, РФ готова к потенциальному ядерному противостоянию, заявил президент Владимир Путин в интервью для телевизионного канала «Россия 1» и информационного агентства РИА Новости .

В данной беседе он заявил, что РФ готова к возможному ядерному столкновению, но подчеркнул, что не считает, что «все несется так в лоб». Путин сообщил, что отечественное ядерное вооружение на постоянной основе остается в готовности к потенциальному бою.

Он напомнил, что в руководстве США заявили, что не собираются отправлять войска для участия в конфликте на Украине. Путин выразил мнение, что США осознают, что подобный шаг был бы воспринят Кремлем как интервенция и ввод военных на территорию РФ.

Президент также напомнил, что уже говорил о том, что его американский коллега Джо Байден – представитель старой политической школы. Поэтому скорее всего, в этом случае все не «несется так в лоб», но Россия остается готовой, предупредил глава российского государства.