Путин заявил, что БРИКС не стремится соревноваться с кем-то

Президент РФ Владимир Путин заявил, что БРИКС не намерен соревноваться с кем-то. Об этом российский лидер сообщил в ходе заседания лидеров «пятерки» в формате БРИКС плюс, которое проходит в четверг, 24 августа.

«Хочу отметить, что БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет, но очевидно также и то, что у этого объективного процесса, процесса создания нового миропорядка, всё-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс затормозить, сдержать становление новых самостоятельных центров развития и влияния в мире», – сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что участники БРИКС выступают за создание многополярного миропорядка и сохранение многообразия национальных культурных границ.

В Йоханнесбурге 22 августа стартовал XV саммит БРИКС, который продлится до 24 августа. От российской стороны в мероприятии участвует министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин принимают участие в онлайн-формате.

22 августа президент выступил перед участниками саммита по видеообращению.

БРИКС был создан в 2006 году в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В него входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. Главная цель этого союза заключается в двусторонних взаимовыгодных отношениях.