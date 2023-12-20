Рамасвами отказался участвовать в выборах в Колорадо, если имя Трампа не вернут в бюллетени

Конкурент Дональда Трампа на праймериз в Республиканской партии Вивек Рамасвами проявил солидарность с бывшим президентом США, отказавшись участвовать в выборах Колорадо.

Накануне Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз в своем штате, сославшись на 14-ю поправку Конституции, человек, участвовавший в мятеже, не может занимать государственную должность. Трамп обвиняется в попытках отменить результаты выборов и подстрекательстве к нападению на Капитолий.

Рамасвами заявил, что вопрос об участии Трампа в выборах должен решать народ, а не судьи-демократы, которых никто не выбирал.