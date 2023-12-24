Государства коллективного Запада и чиновники на Украине заявляют, что украинские ВС пользуются современными бронеавтомобилями на фронте, в то время, как на самом деле они ездят на устаревших гражданских авто без какой-либо защиты. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Юлиан Репке в своих социальных сетях .

В своем посте он заявил, что любой человек, побывавший на фронте с ВСУ, знает, насколько опасна ситуация для них. Журналист раскрыл, что на самом деле украинские солдаты используют для передвижения старые гражданские автомобили вместо западной бронетехники.

Он также объяснил, что это происходит из-за недостатка запчастей для поставленной бронетехники и неактивного производства техники на Украине. Более того, бойцам приходится самостоятельно платить за бензин и обслуживание авто. Репке указал на то, что в таких условиях украинцы не смогли бы финансово потянуть заправку западной техники.