Республиканцы ушли в отпуск, не согласовав помощь Украине

Кирби назвал ситуацию с поддержкой Украины «критической» и заявил, что она оказалась в «заложниках». Его слова приводят РИА Новости.

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что республиканцы в палате представителей США отправляются на праздничные каникулы. Они так и не согласовали запрос о военной помощи Киеву.

«Я надеюсь, что те республиканцы из палаты представителей, которые месяцами держат в заложниках критическую помощь Украине, услышали послание Путина ясно и отчетливо. Вместо этого они уходят на каникулы», – отметил Кирби.

Таким образом он напомнил о словах президента России Владимира Путина в ходе ежегодной большой пресс-конференции, который заявил, что украинский конфликт не разрешится, пока РФ не достигнет своих целей.

Кроме того, подчеркнул представитель Белого дома, Украине помощь необходима сейчас, а не после праздничного «гоголя-моголя». Кирби заявил, что Москва бросила вызов «международному порядку».

Сенат США заблокировал выделение военной помощи Украине, запрос на которую отправляла администрация президента Джо Байдена. «Против» выступили большинство членов республиканской партии. Пакет военной помощи предполагал выделение Киеву более 60 млрд долларов. Отмечалось, что такие меры необходимы на фоне того, что запасы Украины к концу 2023 года исчерпаются.

Причиной отказа стали разногласия по сохранению безопасности южных границ США. Республиканцы были не согласны с подходом Белого дома по этому вопросу.

Таким образом, последним рабочим днем для Палаты представителей США стало 14 декабря. Отпуск продлится до 9 января. Сенат Соединенных Штатов последний день отработает 15 декабря и выйдет из отпуска 8 декабря.