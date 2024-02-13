Reuters: Вашингтон отверг предложение РФ о прекращении огня на Украине

Президент РФ Владимир Путин в 2023 году предлагал «заморозить» конфликт на Украине, но руководство США отказалось от его предложения. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства Reuters со ссылкой на 3 источника из РФ, причастных к диалогу сторон.

Согласно данным агентства, через ближневосточные каналы Вашингтон получил предложение от руководства РФ приостановить боевые действия на Украине, не отводя при этом войска с позиций. Тем не менее Штаты отказались от продолжения данного диалога, ссылаясь на то, что Украина в нем не участвует.

Один из чиновников из РФ заявил журналистам, что контакт с американской стороной ни к чему не привел. Второй, в свою очередь, заявил, что с «американцами все развалилось», потому что Штаты не хотели давить на украинское руководство.

В правительстве РФ данную информацию пока не комментировали.

Владимир Путин является кандидатом на пост президента РФ на выборах, запланированных на 15-17 марта. В гонке также участвуют Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).