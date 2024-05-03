Режиссер Кеосаян заявил, что выставка трофейной техники заставила многие западные страны вздрогнуть

По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, выставка трофейного западного вооружения и военной техники, которая открылась в Парке Победы на Поклонной горе в столице, наглядно показывает, что нет такого оружия, которое невозможно уничтожить средствами российской армии. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это потрясающая вещь, которая перебрасывает мостик к нашим дедам, разве что сегодня техники больше. Надпись организаторов выставки о том, что представителям посольств Великобритании, Франции, США, Германии проход вне очереди, выглядит весьма символично.

По мнению эксперта, это заставило многих представителей стран Европы вздрогнуть. Поскольку на Западе считают до сих пор, что Россия просто играет в бирюльки, а по факту по-настоящему российские войска воевать еще не начинали.