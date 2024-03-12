Риттер: этим летом РФ освободит Харьков и постучится в двери Одессы

Уже к лету текущего года солдаты ВС РФ освободят Харьков и продвинутся к Одессе, потому что украинские ВС более не могут оказывать им противодействие. Соответствующее заявление сделал экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер в беседе с Judging Freedom , опубликованной на видеохостинге YouTube.

Военный заявил, что украинская сторона в ближайшее время лишится Харькова. После этого, летом мир сможет наблюдать, как российские ВС стучатся в двери Одессы, выразил предположение он.

По словам Риттера, у ВСУ более нет возможности противодействовать российским ВС на фоне дефицита личного состава. Он выразил мнение, что подобное положение вынудит Киев к отступлению.

Эксперт также посоветовал украинским солдатам отступать в направлении Днепра, так как это позволит сократить численность войск там и сконцентрировать силы на северном и южном направлениях. Таким образом они могут попытаться помешать ВС РФ добиться больших успехов, заключил он.