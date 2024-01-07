Украину ожидает полная капитуляция и выполнение всех условий Москвы по окончанию российской СВО. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер в беседе с U.S. Tour of Duty, опубликованной на видеохостинге YouTube .

Эксперт выразил сомнения в том, что следующим этапом развития конфликта станут переговоры. Он предположил, что вместо этого украинскую сторону ожидает безоговорочная капитуляция. Такое предположение Риттер объяснил тем, что РФ хочет уничтожить украинский режим и у нее это получается – российской стороне не нужны переговоры.

Он также напомнил, что у украинского руководства было несколько шансов на прекращение огня и проведение переговоров, но эти шансы были сознательно упущены. Теперь такое решение стало невозможным, считает эксперт. Конфликт будет закончен на победе РФ в тот момент, когда ВСУ объявят о капитуляции, предсказал Риттер.