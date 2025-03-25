Российская делегация вернется из Эр-Рияда в Москву вечером 25 марта

По словам первого заместителя председателя международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, российская делегация, вылетевшая из Эр-Рияда, планирует вернуться в Россию вечером. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Джабаров уточнил, что самолет совершит промежуточную посадку, после чего делегация прибудет в Москву вечером.

Встреча между представителями России и США состоялась в Эр-Рияде в понедельник, начавшись около 10:00 мск и завершившись поздним вечером. Российскую сторону на переговорах представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Предполагалось, что основной темой обсуждения станет возможное возобновление инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, вопрос, который поднимался в ходе недавнего телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что украинская делегация продолжила пребывание в Эр-Рияде в ожидании итогов коммуникации между российскими и американскими представителями.