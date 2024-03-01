Сальдо: ВСУ потеряли около 20 человек при попытке высадки на Тендровской косе

ВСУ потеряли порядка 20 человек в ходе своей попытки высадки на Тендеровской косе. Один из украинских солдат был взят в плен, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своих официальных социальных сетях .

В своем посте он сообщил о том, что потери вражеских формирований в ходе данной операции составили порядка 20 боевиков. Губернатор добавил, что в попытке высадки участвовали боевики 73-го центра специальных морских операций ВСУ. На месте их высадки находится безлюдная местность и поблизости отсутствуют населенные пункты, подчеркнул он.

Сальдо также сообщил, что вражеских диверсантов, прибывших на 5 лодках, поджидали российские пехотинцы. По его словам, 4 лодки были уничтожены вместе с экипажем при помощи стрелково-минометного огня, а одной лодке удалось сбежать.

Единственного выжившего украинского солдата российские ВС взяли в плен, рассказал губернатор. Он уточнил, что пленному была оказана медицинская помощь и в данный момент с ним ведут работу отечественные военные дознаватели.