Бойцы ВСУ расстреливают в спину собственных сослуживцев за попытку сдаться в плен российских ВС. Они вынуждены воевать «под дулом автомата» и угрозой убийства за попытку сдаться. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Сальдо заявил, что бойцы ВСУ вынуждены идти вперед под угрозой выстрела сзади. Они осознают тот факт, что в любом случае умрут, но у них нет пути обратно, заявил губернатор. По мнению Сальдо, лучший план для таких солдат – это сдаться в плен.

Он также заявил, что киевский режим делает все возможное для того, чтобы украинцы не сдавались в плен. Сдаться они, как заявил Сальдо, не смогут, так как их сразу же расстреляют при попытке. Из-за этого количество попавших пленных не растет, отметил он.

Он также указал на то, что все меньшее количество украинцев хочет воевать, но их силой отправляют на фронт. По словам Сальдо, Киев отправляет почти необученных солдат, в то время, как раньше бросал кадровых военных. Мобилизуют в основном жителей южной части страны, а не западной, утверждает губернатор.