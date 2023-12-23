Подполковник шведских ВС Йоаким Паасикиви, обещавший ранее победу украинской армии в текущем году, сменил мнение и отказался от своего прежнего оптимизма. Его слова передает издание Samnytt .

В материале издания сообщается, что ранее почти каждый вечер телезрители шведского ТВ могли наблюдать, как с экранов Паасикиви уверенно говорил о скорой победе ВСУ в украинском конфликте.

Тем не менее после провала контрнаступления украинских ВС, даже он начал выражать сомнения в возможностях украинской стороны, сообщили журналисты. Таким образом, в своей недавней беседе с газетой Svenska Dagbladet, Паасикиви заявил, что теперь дела на фронте стали выглядеть хуже для украинской стороны. По словам военного, ему «казалось, что дела у ВСУ обстоят лучше».

Несмотря на это, он не сожалеет, что позволил своим надеждам приукрашивать оценки перспективы Киева. По признанию офицера, он хотел подарить народу Швеции хорошие новости.