Самолет, упавший в Твери, принадлежал Пригожину: был ли он на борту?
Фото: [© Zuma\TASS]
В Тверской области потерпел крушение самолет, принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, сообщают СМИ.
По информации канала «360», которые ссылаются на МЧС РФ, десять человек, находившихся на борту, погибли. По данным Росавиации, среди членов экипажа значился сам Пригожин.
В социальных сетях начала распространяться информацию о том, что Пригожин погиб, поскольку он не выходит на связь. Официального подтверждения этому нет.
На видео, которое также стало распространяться в соцсетях, видны обломки воздушного судна. На месте крушения произошел пожар.
СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что перед крушением самолета были слышны хлопки. Также в социальных сетях появилась информация о смерти директора ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Официальных данных об этом нет.
Евгений Пригожин в конце июня предпринял попытку совершить военный мятеж в России. Благодаря содействию президента Белоруссии Александра Лукашенко, глава ЧВК оставил свою попытку.