Самолет, упавший в Твери, принадлежал Пригожину: был ли он на борту?

По информации канала «360», которые ссылаются на МЧС РФ, десять человек, находившихся на борту, погибли. По данным Росавиации, среди членов экипажа значился сам Пригожин.

В социальных сетях начала распространяться информацию о том, что Пригожин погиб, поскольку он не выходит на связь. Официального подтверждения этому нет.

На видео, которое также стало распространяться в соцсетях, видны обломки воздушного судна. На месте крушения произошел пожар.

СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что перед крушением самолета были слышны хлопки. Также в социальных сетях появилась информация о смерти директора ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Официальных данных об этом нет.

Евгений Пригожин в конце июня предпринял попытку совершить военный мятеж в России. Благодаря содействию президента Белоруссии Александра Лукашенко, глава ЧВК оставил свою попытку.