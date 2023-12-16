Сенат и Белый дом могут представить параметры сделки по границе США

Двухпартийная группа американских сенаторов и сотрудники Белого дома, которых направила администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена для проведения переговоров, в ходе которых должна быть согласована сделка об ужесточении законов о миграции в обмен на поддержку военной помощи для Украины, могут представить параметры для соглашения уже в завтра, 17 декабря. Об этом сообщили журналисты американского издания Punchbowl со ссылкой на источники.

Сообщается, что сенаторы и посланники администрации, которые участвуют в переговорах о защите границы Штатов, уже поставили цель о представлении параметров в упомянутый день.

Согласно информации онлайн-издания, если не переговоры не увенчаются успехам и не придут к консенсусу до конца недели, сенаторы и чиновники Белого дома представят параметры сделки в начале следующей недели, 18 декабря.