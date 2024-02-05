Сенат США предложил выделить Украине более $60 миллиардов

Согласованные Сенатом США договоренности по помощи Украине и Израилю вместе с ужесточением контроля над границей страны с Мексикой, предусматривают выделение Киеву более $60 миллиардов в 2024 году. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на текст документа.

Сообщается, что общий пакет расходов, согласованный сенатом, составляет почти $120 миллиардов, $60 миллиардов из которых – на помощь Украине. Уточняется, что данная сумма состоит из затрат Штатов на подготовку к помощи, восстановление американских запасов и перевооружение Киева.

Законопроект также предлагает выделить почти $15 миллиардов на продолжение помощи посредством военной подготовки, предоставления разведданных, обеспечения усиленного присутствия и остальных видов, указано в тексте.

В то же время, судьба документа в Палате представителей пока остается неизвестной. Есть вероятность, что законодатели-республиканцы не поддержат проект, подчеркивают журналисты.