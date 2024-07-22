Сенатор Пушков заявил, что снятие кандидатуры с выборов свидетельствует о признании Байденом своего поражения

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, снятие действующим американским лидером Джо Байденом своей кандидатуры с выборов президента США говорит о личном признании им поражения. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он подчеркнул, что решение было принято главой Белого дома вовсе не самостоятельно, а по принуждению членов Демократической партии Штатов по причине того, что Байден уже проиграл президентскую гонку Трампу.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут в начале ноября. Тем не менее сегодня стало известно, что действующий глава государства не планирует досрочно покидать занимаемую должность после прекращения им избирательной кампании.