Сенатор Пушков заявил, что снятие кандидатуры с выборов свидетельствует о признании Байденом своего поражения
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По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, снятие действующим американским лидером Джо Байденом своей кандидатуры с выборов президента США говорит о личном признании им поражения. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он подчеркнул, что решение было принято главой Белого дома вовсе не самостоятельно, а по принуждению членов Демократической партии Штатов по причине того, что Байден уже проиграл президентскую гонку Трампу.
Напомним, что президентские выборы в США пройдут в начале ноября. Тем не менее сегодня стало известно, что действующий глава государства не планирует досрочно покидать занимаемую должность после прекращения им избирательной кампании.