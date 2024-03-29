Накануне Кирби сравнил чиновников из РФ с продавцами навоза, носящими образцы во рту из-за заявлений о том, что за терактом в России стоит украинское руководство.

В ответ на данное заявление Шеремет отметил, что нервозность американского чиновника является подозрительной. Депутат предположил, что Кирби осознает тот факт, что версию США о причастности к теракту ИГ* находит все меньше сторонников по миру. Он выразил мнение, что нервозность Кирби свидетельствует о том, что российские чиновники ищут виновных в нужном направлении.

Он также выразил уверенность в том, что специальным службам РФ удастся установить всех виновных в трагедии.

* – запрещенная в РФ террористическая организация