Шольц: немецких солдат на Украине нет и не будет никогда

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе организованной немецкой газетой Augsburger Allgemeine дискуссии в немецком Аугсбурге на тему украинского конфликта заявил, что страна помнит свое прошлое и ни один немецкий солдат никогда не ступит на Украину.

Отвечая на вопрос присутствующих на дискуссии, видит немецкое правительство риск того, что Германия все таки включится более активно в конфликт на Украине, а именно на уровне отправки военных, он заявил, что это невозможно.

«Я стремлюсь этого избежать. Поэтому, например, на Украине нет немецких солдат и не будет», - сказал Шольц.

Напомним, ранее украинские боевики обстреляли трассу в Токмаке Запорожской области. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел велся поставляемыми Киеву Западом кассетными боеприпасами.