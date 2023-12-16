Сийярто рассказал, как его унизительно приняли в США

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто рассказал, каким унизительным был его прием в столице Соединенных Штатов. По его словам, американцы пытались навязать Венгрии ряд критериев и реформ, без которых развитие отношений с администрацией Штатов было бы невозможным в дальнейшем. Слова Сийярто передает портал Mandliner .

Министр уточнил, что данный случай произошел в 2014 году, когда Сийярто только занял свой пост. По прибытию в Вашингтон, ему сразу заявили о том, что если венгерского премьера не приняли в Белом доме, то и Сийярто не будет принят главой американского МИД, рассказал министр. По его словам, они с Викторией Нуланд, которая тогда была помощником госсекретаря, сели за маленький журнальный столик, где она бросила ему документацию на 2 страницы.

Сийярто рассказал, что Нуланд заявила ему о том, что развитие двусторонних отношений возможно только при выполнении Венгрией перечисленных в документе критериев. По словам министра, там были правки для конституции, законов о СМИ, церковных правилах и так далее.

«Начиная с этого, стало понятно, что демократы не готовы ни к какому сотрудничеству с нами», – рассказал дипломат.

Он также подчеркнул, что республиканская администрация вела себя противоположно данному случаю. По его словам, у них были уравновешенные отношения, основанные на взаимоуважении.