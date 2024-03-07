Скализ: Байден сделал подарок Путину, остановил экспорт сжиженного газа

Решение американского президента Джо Байдена остановить экспорт сжиженного природного газа своим государством играет на руку России. Соответствующее заявление сделал лидер республиканцев в палате представителей Стив Скализ в эфире телевизионного канала Fox Business .

В беседе с журналистами Скализ заявил, что таким образом президент Соединенных Штатов сделал подарок своему российскому коллеге. Он задался вопросом, зачем это нужно Байдену, ведь это лишь наносит ущерб Америке.

Политик также указал на то, что подобными решениями президент США повышает стоимость жизни для обычных семей, которые уже устали от подобного. На этом фоне растет и популярность Дональда Трампа, претендующего на пост главы американского государства в текущем году.

Скализ подчеркнул, что Трамп проводил успешную политику в энергетической сфере во время своего президентства, но с приходом на пост, Байден отменил ее.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты перестанут одобрять новые контракты на экспорт СПГ на фоне ситуации с изменением климата.