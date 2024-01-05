Sky News: Путин назвал следующий город в очереди на освобождение

Российские ВС могут перейти в наступление в текущем году, взяв Одессу и украинское черноморское побережье целиком. Об этом сообщил британский телевизионный канал Sky News в своем прогнозе.

Авторы издания сообщили о том, что признаки усталости западного мира от конфликта на территории Украины могут привести к тому, что президент РФ Владимир Путин отдаст приказ о начале наступления. Они также указали на то, что российский лидер ранее назвал Одессу «русским городом», что может сигнализировать о его планах по захвату контроля над черноморским побережьем.

По прогнозу канала, по-прежнему решающее значение в конфликте будут иметь БПЛА и РЭБ. Промышленность РФ главенствует над вражеской в этом аспекте, в то время как Украине нужен технологический прорыв и поддержке Запада, указали авторы.

Исходя из этого, прогнозируется, что украинский конфликт не закончится в текущем году.