Сменили Башара на Башира: в Сирии сформировали временное правительство

В результате встречи, в которой участвовали представители Совета министров, ранее работавшего под руководством Башара Асада, и так называемого Правительства спасения, созданного в ноябре 2017 года группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»*, новым главой временного правительства Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Об этом сообщает издание al-Watan.

Сообщается, что свою должность Аль-Башир будет занимать до 1 марта 2025 года включительно. Политик намерен в самое ближайшее время сформировать временный кабинет министров Сирии.

«Функции правительства заключаются в обеспечении безопасности и сохранении стабильности государственных институтов, чтобы не допустить развала государства и предоставить услуги гражданам, пока не будет сформирован новый кабмин», — заявил Аль-Башир.

Новый сирийский премьер выразил надежду на помощь министров прежнего правительства страны. Он напомнил, в условиях произошедшего перед ним и его командой стоит много вызовов.

Аль-Башир — является выпускником юрфака и инженер по профессии. В оппозиционном экс-президенту Сирии Башару Асаду правительстве он занимал ранее пост главы Минразвития и гуманитарных вопросов.

​* — организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ.