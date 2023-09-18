Конфликт на Украине стал катализатором раскола между Западом и странами, которые не согласны с его гегемонией, пишет RFI.

Старый миропорядок, сложившийся после второй мировой войны, рушится под влиянием государств, оспаривающих его.

Западные страны с удивлением обнаружили, что население мира воспринимает их не как благодетелей, а как экономических хищников и политических преступников.

Россия возглавляет борьбу с экспансией НАТО, и у большинства стран Глобального Юга такая политика находит поддержку. Об этом, в частности, говорят итоги саммита G20, где странам Запада не удалось навязать свою оценку событий на Украине.

Французский дипломат Жерар Аро назвал итоговую декларацию саммита концом доминирования западных стран в мире.