СМИ: США надеются, что визит Зеленского «воскресит» интерес к Украине

В Белом доме надеются, что визит президента Украины Владимира Зеленского вернет интерес к его государству, пишет газета Politico со ссылкой на анонимных источников администрации Джо Байдена.

Накануне в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил Зеленского на фоне ситуации с согласованием помощи Киеву. Отмечалось, что украинский президент посетит США 12 декабря. По информации телеканала Fox News, помимо Байдена, Зеленский проведет встречу со спикеров Палаты представителем Майком Джонсоном.

«Это также может подтолкнуть основных республиканцев выступить против руководства и тех членов их партии, которые сейчас не хотят поддерживать Украину», – пишет издание.

Politico отмечает, что поддержка Киева может «воскреснуть», если на фронте появятся какие-то весомые результаты, либо после ситуации с украинским президентом, которая сможет вернуть конфликт между Украиной и Россией на первые полосы газет.

По данным издания, несмотря на несогласование выделения помощи Украины, большинство республиканцев все-равно хотят поддерживать Киев. Газета подчеркнула, что приезд Зеленского в США может создать тот самый «импульс», который повлияет на дальнейшее отношение к украинскому конфликту.