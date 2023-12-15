СМИ: США рискуют потерять Турцию в качестве союзника из-за учений с курдами

США могут лишиться Турции в качестве союзника из-за совместных учений с запрещенной в турецком государстве Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает газета Milliyet .

Автор материала ссылается на информацию некоторых СМИ, которые, обращаются к источникам в Министерстве обороны Турции о том, что американские военные провели совместные учения с курдами.

«США потеряли Турцию. Для общественного мнения США уже давно стали нашим главным врагом. На улицах понимают, что в планы Вашингтона в отношении региона входит разделение Турции», – говорится в материале издания.

Также автор отметил, что в прошлом – Североатлантический альянс был гарантией для Турции, но сейчас – Анкара является гарантией для НАТО. По мнению журналиста, для того, чтобы турецкое государство так и осталось союзником Вашингтона, США необходимо перестать заниматься «умственной гимнастикой», то есть полностью прекратить сотрудничать с террористическими организациями, запрещенными в Турции.

Турецкое издание Gercekgundem со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны сообщило, что Анкара пристально следит за движениями США в Сирии, связанными с РПК.

Рабочая партия Курдистана (РПК) – курдская военизированная организация, стремящаяся создать независимое курдское государство на территории так называемого Курдистана. Признана террористической организацией Турцией, США, Европейским союзом (ЕС) и некоторыми другими странами.

Турция вошла в состав НАТО вместе с Грецией в 1952 году. Всего альянс объединяет 31 государство.