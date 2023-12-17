СМИ: Зеленского втянули в США во внутриполитический спор

Президент Украины Владимир Зеленский оказался втянутым во внутриполитический спор во время своего визита в Вашингтон, пишет американская газета The Washington Post .

Во вторник, 12 декабря, украинский лидер провел встречу с президентом США Джо Байденом. Как позже отмечали СМИ, американский лидер пообещал Зеленскому продолжить оказывать поддержку несмотря на то, что сенат США не одобрил очередной пакет военной помощи Киеву более чем на 60 млрд рублей.

«Даже республиканцы, поддерживающие Украину, готовы отложить выделение ей денег, воспользовавшись шансом добиться ужесточения пограничной политики Вашингтона. Это поставило Зеленского и Киев в потенциально опасное положение – их втянули в политическую борьбу между демократами и республиканцами на фоне президентских выборов в США», – говорится в публикации издания.

Автор материала пишет, что Зеленскому так и не удалось убедить конгрессменов проголосовать за выделение помощи украинскому государству. В статье отмечается, что украинский президент опасается, что в случае, если Киев примет чью-либо сторону, то потеряет поддержку со стороны США.

В последнее время западная пресс все чаще пишет о том, что «партнеры» Украины перестали оказывать ей поддержку на том уровне, которая была с начала украинского конфликта. Журналисты связывают это с неудачами на поле боя, в частности, с провалами контрнаступления. Кроме того, еще одна причина связана с обострением конфликта на Ближнем Востоке, где продолжается борьба между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем в секторе Газа.